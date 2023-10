“L’università cancella la Storia della danza, arte ritenuta indegna”

Da Francesca Camponero, giornalista e critico e storica della danza

Avendo in questi giorni preso visione del Manifesto degli Studi dell’Anno Accademico 2023/2024 dell’Università di Genova riguardante il Corso di Laurea in Lettere con Indirizzo Musica e Spettacolo, ho verificato con profondo dispiacere e disappunto che non contempla più “Storia della danza”. Mi domando come il Consiglio del Corso di Studi abbia potuto prendere la decisione di eliminare questa materia dal percorso triennale . Secondo gli insigni professori che lo compongono la danza è una disciplina artistica meno importante del teatro, della musica e del cinema?… Se pensano questo si sbagliano di grosso. Da critico e storica della danza voglio ricordare a questi signori che la Danza è una delle Arti più antiche, che accompagna la storia della civiltà a partire dall’epoca preistorica fino al consolidamento delle prime civiltà. Nel corso dei secoli è sempre stata lo specchio della società, del pensiero e dei comportamenti umani.

