Pd attacca sulla Sabbadini: “Criticità note da tempo, maggioranza non sfugga alle sue responsabilità”

“Troppa disattenzione e no allo scaricabarile” così il Partito Democratico commenta in una nota gli esiti del sopralluogo nella struttura gestita dal Consorzio Blu e delle parole pronunciate in Consiglio comunale. “Abbiamo già denunciato in campagna elettorale le gravissime condizioni in cui versa la casa di riposo comunale, intercettando un disappunto che anima tutta la città e non ha giustamente colore politico. Ci hanno risposto e ci rispondono che cerchiamo di fare polemica diffondendo bugie e disfattismo. Gli interventi di Rampi e Cecati forse ci danno ragione, ma tardivamente. Qualcosa si poteva, si doveva fare in anticipo. Fratelli d’Italia e il centrodestra governano dal 2018, non è consentito svegliarsi all’improvviso e pretendere credenziali di immunità e irresponsabilità. Purtroppo crediamo che il declino a cui è abbandonata la Sabbadini si inserisca in un disegno politico: disimpegno pubblico nel welfare e nella protezione dei deboli a vantaggio degli interessi e della speculazione privata, come testimoniato dai tagli orizzontali che il centrodestra regionale e nazionale ha già deciso e si appresta a reiterare a danno della sanità pubblica. Toti, Ponzanelli e Rampi continuano a fare politica sulla pelle di chi è più debole e bisognoso di assistenza”

