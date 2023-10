Pd: “Scuola Mantegazza chiusa per l’ennesima inadempienza dell’amministrazione comunale”

La scuola media Mantegazza di San Terenzo tema di un intervento del Circolo Pd di Lerici e San Terenzo. “L’anno scolastico inizia ancora una volta con la scuola Mantegazza di San Terenzo chiusa – si legge nella nota del Partito democratico -. Ma l’amministrazione dice che questa volta i locali c’erano, sarebbe stato l’Istituto comprensivo a rifiutare per ragioni logistiche. Mentono! Il Comune ha dato disponibilità per sole tre aule, con un cantiere aperto e operativo… E sì, le classi sono tre, ma le esigenze didattiche prevedono anche laboratori e spazi dedicati ai bimbi in difficoltà. Inoltre nessun responsabile della sicurezza autorizzerebbe mai una scuola a svolgere attività con i lavori in corso… c’è perfino una gru nel cortile! Risultato? La scuola è chiusa per l’ennesima inadempienza dell’amministrazione”.

Concludono dal Partito democratico: “È dal 2018 che l’amministrazione comunale di Lerici fa comunicati stampa sulla scuola Mantegazza: 24.06.19 La scuola sarà pronta nel 2020 (e l’Augenti resterà scuola, poi sappiamo come è andata…); 05.08.20 La scuola sarà pronta a marzo/aprile 2021; 29.08.21 e 16.12.21 La scuola sarà pronta per l’anno scolastico 22/23; 13.09.22 La scuola sarà pronta per l’anno scolastico 23/24 … e forse qualcuno lo abbiamo saltato”.

