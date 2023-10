Dal consorzio Ospitalità Diffusa – Valli Parco Aveto – Una montagna di accoglienza

Piccola pausa dopo gli eventi importanti della settimana scorsa… Questo weekend le Valli del Parco dell’Aveto vi aspettano per fare da cornice alle vostre escursioni in autonomia, alla ricerca dei funghi e allo stare in contatto pieno con la loro Natura selvaggia.

» leggi tutto su www.levantenews.it