A Genova la prima accademia italiana per i divulgatori dell’arte: l’obiettivo è aprirla nel 2025

Genova. L’accademia per la divulgazione scientifica del patrimonio artistico e monumentale, una novità assoluta nel panorama italiano, potrebbe diventare realtà a Genova entro il 2025. Ci crede fermamente Giacomo Montanari, coordinatore del tavolo della cultura del Comune di Genova e dal 2017 curatore scientifico dei Rolli Days, che ha scoperto le carte proprio a margine della presentazione dell’edizione autunnale della manifestazione, sempre più centrale nell’offerta culturale e turistica della città.

“Stiamo lavorando per creare l’accademia della divulgazione scientifica del patrimonio artistico – ha spiegato Montanari -. Non sarà una cosa velocissima, ci sono dietro l’Università di Genova, il Comune e la Regione. Però certamente l’obiettivo è avere in attività per il 2025 un corso di richiamo di nazionale su come si parla alla gente di cultura. Oggi abbiamo bisogno di dare prestigio, riconoscibilità e credibilità ai professionisti che lavorano sulla qualità”.

