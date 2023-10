Borghetto, l’11 ottobre inaugurazione di una panchina rossa in ricordo dell’ex vice sindaco Stefania Maritano

Borghetto Santo Spirito. Mercoledì 11 ottobre 2023, nella ricorrenza del decimo anniversario della tragica scomparsa dell’allora Vice Sindaco Stefania Maritano, alle ore 11.00, presso l’ingresso dell’Istituto di I° grado “Sandro Pertini” in via Marconi, verrà inaugurata, in ricordo di Stefania e di tutte le vittime di violenza, una panchina rossa.

L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Val Varatella, per veicolare ancora una volta un messaggio chiaro sull’importanza dell’Educazione, così come stabilito dall’art.29 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

