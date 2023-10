Calcio, Speranza. La forte motivazione di Enrico Conti: “Voglio dare il massimo, spogliatoio di fratelli”

Sei punti in due partite e la prossima sarà di fronte al primo scontro diretto stagionale. Lo Speranza è partito con entusiasmo per cercare di alzare l’asticella tra qualità e uno spirito di gruppo da vera e propria famiglia. Uno degli elementi più d’esperienza e duttili a disposizione di mister Girgenti è senza dubbio Enrico Conti.

“Lo Speranza è una società seria, la più strutturata tra quelle in cui ho giocato – dichiara Conti con assoluta fermezza -. Ciò che sta facendo quest’anno è incredibile. Ci è stato messo a disposizione uno staff preparato, bisogna ringraziare il presidente e tutti i dirigenti. Poi in spogliatoio non ho dei compagni di squadra, ma dei veri fratelli”.

