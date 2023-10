“Camogli Futura”: “Decisione di Antonucci appresa dai media; ora si dimetta”

Da “Camogli Futura”

Martedì sera si è tenuta una riunione con i candidati della Lista Camogli Futura per commentare la notizia appresa dai media locali in merito alla decisione del consigliere Rocco Antonucci di lasciare il gruppo di Camogli Futura. La modalità con cui è stata comunicata tale decisione e le motivazioni addotte hanno suscitato un forte sconcerto e malumore nel gruppo, in quanto ritenute nel metodo assolutamente inappropriate e irrispettose e nel merito inconsistenti e incomprensibili.

