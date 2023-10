Caso container, vertice di maggioranza nell’ufficio del sindaco: escluse dimissioni dell’assessore Rosso

Genova. Niente dimissioni in vista per l’assessore al Sociale Lorenza Rosso. Non ha intenzione di presentarle lei. Non ha intenzione di chiedergliele il sindaco Bucci. Le pressioni della minoranza, sul caso dei container per i migranti e del terreno di proprietà dell’ormai ex collaboratrice dell’assessore, non hanno per ora avuto effetto se non quello di portare il centrodestra a ricompattarsi dopo lo “scampato pericolo”. Sì, perché se la vicenda fosse venuta alla luce dopo l’accreditamento della cooperativa del terzo settore da parte del Comune ci sarebbe stato ben più di un rischio di conflitto di interessi.

Ma il Comune, visto come stanno le cose, ha deciso di fermare tutto. E la maggioranza ha elaborato una nota congiunta al termine di una lunga riunione tenuta nel pomeriggio nell’ufficio dello stesso Bucci.

» leggi tutto su www.genova24.it