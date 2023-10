Chiavari: Parco di Villa Rocca, il Comune avvia manifestazione d’interese per la digitalizzazione

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Finanziamento PNRR per il recupero del Parco di Villa Rocca. Il comune di Chiavari avvia una manifestazione d’interesse per dialogo competitivo volto ad effettuare interventi di progettazione, installazione, configurazione e gestione del sistema di digitalizzazione del complesso del giardino storico di Parco Rocca, per un importo massimo aggiudicativo pari a 136.276,03 euro Iva esclusa.

Le attività previste dal bando riguardano anche la realizzazione di sistemi di allarme e di ausili alla visita del parco con sistemi innovativi e digitali, di sezioni espositive, una nuova segnaletica con pannelli informativi e nuove piattaforme digitali per le prenotazioni e pagamenti.

