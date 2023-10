Compagnie locali e spettacoli per alunni e famiglie sul palco dell’Astoria

Sabato 25 novembre lo spettacolo fuori abbonamento Figlio non sei più giglio aprirà la stagione della prosa 2023/24 del Teatro Astoria di Lerici, per la quale fra pochi giorni prenderà il via la campagna di abbonamenti (valevoli dal secondo spettacolo, Cetra una volta, in programma il 4 gennaio, al sesto e conclusivo, Memorie di Ivan Karamazov, 9 aprile). Ma oltre all’attesa stagione della prosa, il palco dell’Astoria ospiterà anche rassegne collaterali “Lerici in palcoscenico”, “Infanzie a teatro” e “Tutti a Teatro”, rispettivamente dedicata alle compagnie locali, alla scuola e alle famiglie. QUA il libretto 2023/24 dell’Astoria con tutti i dettagli della proposta.

“Lerici in palcoscenico” si aprirà giovedì 21 dicembre, quando ProDanza porterà in scena Lo Schiaccianoci, con doppio spettacolo: il primo alle alle 9.30, gratuito, per gli alunni della primaria di Lerici, il secondo alle 21.00, a pagamento. Si proseguirà poi sabato 27 aprile alle 21.00 con “Antigone”, proposta da Associazione culturale Arthena – Compagnia Teatro Iniziatico, ingresso gratuito. Quindi sabato 18 maggio alle 21.00 sarà il turno della Compagnia teatrale Marilontani con Bela fegua, a te lo dico me, ingresso gratuito. Chiuderà la Compagnia amatoriale serrese A Sembiada sabato 25 maggio alle 21.00 con Ti presento papà, ingresso gratuito.

