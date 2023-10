Cosa fare in caso di emergenza, in attesa dei soccorsi? Incontro con l’Ordine degli infermieri

L’Opi – Ordine provinciale degli infermieri della Spezia ripropone un incontro di formazione aperto a tutti e pensato, come nelle precedenti occasioni, per fornire quelle informazioni che diventano estremamente preziose in casi di emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi professionali (ricordando che il numero unico da comporre in caso di emergenza è il 112).

L’incontro prevede esempi di disostruzione delle vie aeree, anche nei bambini; le manovre salvavita in caso di emergenza; informazioni utili per allontanare il rischio di incidenti domestici: azioni semplici da replicare, ma con ricadute preziose per tutti. L’appuntamento è per martedì 17 ottobre alla sede Opi di Via Taviani 52 dalle 16,30 alle 18,30 circa, e vedrà come istruttori alcuni infermieri esperti dei settori dell’emergenza urgenza e di area medica.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com