Dichiarazione d’amore

“Dio è il silenzio dell’universo, e l’essere umano il grido che dà un senso a tale silenzio” è la definizione di Josè Saramago che in una formidabile sintesi rappresenta Dio, l’uomo e il loro tragico rapporto. Solo poche righe dovute al grande scrittore portoghese per ricordare il Nobel assegnatogli nel 1998, il marxismo etico e libertario che ha sostenuto ben lontano dalla prassi sovietica, le accese polemiche con il mondo cattolico e i romanzi “Il vangelo secondo Gesù” e “Caino” che rileggono i testi sacri in una lucidissima prospettiva critica e laica, l’originalissima prosa e l’equilibristica interpunzione, la fama planetaria e il volontario esilio alle Canarie in polemica con il Portogallo, suo paese natale. Ancora solo un breve accenno alla prossimità del suo pensiero con quello della morte di Dio in Nietzsche, con i dovuti ed evidenti distinguo che, forse, possono trovare un punto d’incontro nell’affermazione provocatoria del grande pensatore tedesco: “Dio è la nostra più lunga menzogna”. In realtà, a mio modo di vedere, molti aspetti della letteratura di Saramago rivelano una nota più mistica che atea che ricorda le parole di Ernst Bloch “il meglio della religione è che crea eretici”, come è, mi sembra, ben evidente nel dramma del Cristo eroe triste e umano de “Il Vangelo secondo Gesù” o nel Caino, protagonista dell’omonimo romanzo, che uccide Abele ma vorrebbe in realtà uccidere Dio, il vero responsabile del suo rancore nei confronti del fratello. Chioso sommessamente che il doversi difendere dall’arroganza acida di Dio e il desiderare di eliminarlo, anche se colpendo Abele, è conferma dell’esistenza di quel Dio che si vorrebbe negare. È il momento di chiudere questa necessaria finestra sul pensiero del geniale portoghese ritornando alla sua affermazione di apertura ma, in assoluta coerenza col l’alterità del pensiero dei grandi che hanno suggerito queste righe iniziali, vorrei analizzare il silenzio di Dio che diviene assordante quando impatta con il grido che è l’uomo e, soprattutto, provare a riflettere su cos’è il grido poiché la conoscenza dell’urlo vagamente munchiano suggerirebbe, mi sembra, la ragione intima del silenzio di Dio.

Per fondare, sostenere e rendere chiara, almeno spero, la conclusione del mio argomentare, mi riferisco a un romanzo di Saramago che ho tanto amato, si tratta di “Memoriale del convento” del 1982. Vi si narra una vicenda storicamente documentata, la costruzione del monastero di Mafra, voluta in osservanza di un voto per la nascita dell’erede, da parte del re Giovanni V ma che, per dirla con Saramago, viene espiata dalla fatica di seicento uomini sfruttati e sacrificati per la vanagloria del monarca. La prospettiva popolare, altri scriverebbero populista ma non è luogo per questa analisi, diviene denuncia sociale nelle pagine del romanzo e si intreccia con immaginarie figure come Baltasar Mateus detto Sette-Soli e la sua amata Blimunda detta Sette-Lune, così come con personaggi storici come padre Bartolomeu Lourenco de Gusmao che, oltre a benedire il loro amore, ha preceduto i fratelli Mongolfier realizzando quello che potremmo definire il primo aerostato. Il fatto, realmente accaduto, nel romanzo diviene premessa alla realizzazione della Passarola, una specie di grande uccello che si sarebbe alzato in volo grazie alla spinta di “nuvole chiuse” che contengono la volontà di ogni uomo che esala al momento della morte e che il geniale inventore è riuscito a trovare il modo di “catturare”. Non è difficile individuare una sorta di promiscuità tra volontà laico schopenhaueriana e anima cristiana in queste nuvole ma, anche in questo caso, concludo la necessaria premessa per passare alla vicenda parallela a quella accennata e che riguarda l’amore tra Blimunda e Baltasar e, soprattutto, sul modo di amare della giovane donna figlia di una strega dalla quale aveva ereditato un particolarissimo potere: solo se a stomaco vuoto era in grado di “vedere dentro le persone”.

» leggi tutto su www.ivg.it