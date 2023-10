Droni per la difesa dell’olivicoltura ligure, ecco il progetto del Cersaa di Albenga

Liguria. Ci sarà anche il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana all’incontro culminante del progetto dimostrativo “Olig + Dimostrazione delle innovazioni sviluppate per l’incremento della produttività nell’olivicoltura ligure” nella mattina del 6 ottobre a Lucinasco.

Con Giovanni Minuto direttore del CeRSAA (Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola della Camera di Commercio Riviere di Liguria), il vice presidente Piana raccoglierà le prospettive di questo studio che, tra i primi in Italia, affronta l’applicabilità, l’efficacia e l’economicità dell’impiego di APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto o “droni”) per la difesa fitosanitaria a basso impatto contro il parassita-chiave dell’olivo: Bactrocera oleae (la cosiddetta “mosca dell’olivo”). L’obiettivo di “Olig + Demo buone pratiche” è quello di illustrare l’efficacia delle innovazioni introdotte in tema di difesa fitosanitaria dalle tecniche innovative di monitoraggio all’impiego di strategie e modalità di difesa sempre meno impattanti.

