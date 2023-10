Eccellenza, Cairese: Pierluigi Lepore ha rassegnato le dimissioni: “C’è bisogno di una scossa, ringrazio tutti”

Mister Pierluigi Lepore non è più l’allenatore della Cairese. Il tecnico ha deciso di lasciare la panchina del club gialloblù, su cui si era seduto in estate al posto di Diego Alessi. La scelta è stata dettata dai risultati altalenanti (due sconfitte in coppa, due sconfitte e due vittorie in campionato) e dalla volontà di dare una sterzata allo spogliatoio. L’allenatore ringrazia tutto il club per il sostegno. Questa sera, l’allenamento dovrebbe essere condotto da Sergio Soldano.

“Penso che non ci siano più i presupposti per andare avanti – afferma Lepore -. Penso che si sia rotto qualcosa nello spogliatoio e quindi ho preferito fare un passo indietro per il bene della squadra nonostante il presidente Fabio Boveri e la società tutta non mi abbiano mai fatto mancare la fiducia”.

