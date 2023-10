GenovaJeans al via, oltre 100 appuntamenti gratuiti tra il centro storico e la Darsena: tutte le location e il programma

Genova. Tutto pronto in centro storico per la nuova edizione di GenovaJeans, che da giovedì 5 a domenica 8 ottobre coinvolgerà 40 location con oltre 100 appuntamenti tra laboratori, aperture speciali di siti culturali, esposizioni, mostre, installazioni e performance artistiche, diffuse tra la ‘via del jeans‘, il quadrilatero che racchiude via Pré, via del Campo, Fossatello e piazza Banchi, cui si aggiunge l’area della Darsena.

In zona i preparativi ancora fervono mercoledì pomeriggio, con l’obiettivo di accogliere genovesi e turisti pronti a scoprire tutti i segreti dell’iconica tela blu. Saranno 30 le aziende del settore moda e sostenibilità ospiti a Genova, 30 i relatori, 14 esperti di settore, 98 gli artisti coinvolti e buyers provenienti da Argentina, Cile, Emirati Arabi Uniti, Paraguay, Paesi Bassi, Kazakistan, Perù e Sudafrica.

