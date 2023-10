Il Trofeo “Medaglia d’Argento Presidente della Repubblica” rimane a Savona: vittoria di Canottieri Sabazia

Savona. Due giornate splendide, più estive che autunnali, hanno fatto da cornice alla 43esima edizione dell’ambito trofeo. Oltre cinquanta volontari, soprattutto genitori, hanno organizzato la manifestazione in modo esemplare sia per i partecipanti che per i numerosi spettatori. Determinante l’assistenza in acqua, con oltre 10 imbarcazioni messe a disposizione da Assonautica, Lega Navale Italiana sezione di Savona, Guardia Marina e Yacht Club Savona, coadiuvati dal Gruppo Salvamento di Savona, mentre l’Associazione Marinai d’Italia ha messo a disposizione la propria sede all’interno della Torretta e la sezione savonese degli Alpini ha garantito la sicurezza a terra.

In ripresa dopo la parentesi Covid il numero dei partecipanti, sia in termini di atleti che di società: quattro i club stranieri provenienti dalla Repubblica Ceca, Ungheria, Austria e Sud Africa, sei le regioni d’Italia presenti con almeno un club.

