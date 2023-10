Meteo Liguria: nuvole al mattino e schiarite nel pomeriggio, temperature massime sempre sopra la media

Liguria. Alta pressione in pianta stabile sul Mediterraneo occidentale almeno fino ai prossimi 7 giorni. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Giornata che si è aperta, dal punto di vista meteo, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della regione, ma nel corso della mattinata la nuvolosità andrà via via dissolvendosi. Al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso lungo tutta la fascia costiera, qualche addensamento nuvoloso in più lungo l’Appennino. In serata avremo transito di velature innocue.

