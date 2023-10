Molassana, il nuovo impianto bitumi di cava Cavalletti ‘affumica’ il quartiere. I residenti: “Aria irrespirabile”

Genova. Aria irrespirabile, raschio in gola e occhi che lacrimano. Questi sono i ‘sintomi’ denunciati da alcuni residenti di Molassana che in questi giorni si sono trovati a respirare i fumi e i vapori emessi dal rinnovato impianto per la produzione di bitumi recentemente attivato all’interno di cava Cavalletti, posizionata esattamente difronte al centro del popoloso quartiere della Valbisagno.

Secondo quanto documentato da un video registrato lo scorso venerdì mattina, infatti, oltre ai vapori emessi dalla ciminiera centrale, dall’impianto sembrerebbero emergere ulteriori fumi (o vapori) che si disperdono nell’aria. “E’ già successo altre volte in queste settimane – sottolineano i residenti – e quando succede l’aria diventa irrespirabile, brucia la gola e lacrimano gli occhi. Vogliamo sapere che cosa stiamo respirando e cosa stanno respirando i nostri figli”.

