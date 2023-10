Msc compra il 50% di Italo, sinergie in vista per Genova: “Sempre più crocieristi in treno”

Genova. Si punta sul treno per portare i crocieristi nei porti di imbarco del Mediterraneo. A maggior ragione dopo l’accordo firmato da Msc per l’acquisizione del 50% di Italo, l’operatore privato dell’alta velocità in Italia, finora appartenente al fondo americano Gip. Prospettive di sinergia confermate oggi da Pierfrancesco Vago, amministratore delegato di Msc, intervenuto a Genova in qualità di global chairman di Clia per presentare la cruise week che farà del capoluogo ligure la capitale mondiale delle crociere nel marzo del 2024.

La tendenza è segnata: “Al volo a corto-medio raggio si sopperisce, in termini di comodità e di minore impatto ambientale, col trasporto ferroviario. Per noi esiste una logica, nei 20 porti che Msc copre con le sue navi: imbarcarsi sempre più vicino a casa usando la ferrovia che è comoda e aiuta la distribuzione in più porti per diversi itinerari – riassume Vago -. La mobilità dei passeggeri è importantissima. La vacanza, che vuole essere sempre più fluida, è prendere il passeggero da casa con le valigie, portarlo in crociera a visitare il mondo e riportarlo a casa. Il patto ambientale è sempre più importante, perciò portare i passeggeri in porto su ferrovia aiuta ad avere meno impatto ambientale”.

