Nuova Ztl in centro, parte la sperimentazione durante i weekend: ecco le vie interessate

Genova. Il Comune parte con la sperimentazione della Ztl in piazza Fontane Marose e dintorni, nel “salotto buono” della città. Lo prevede una delibera della giunta comunale che entrerà in vigore già il prossimo weekend, a partire dalla serata del 6 ottobre.

Tutte le settimane, dalle 20.00 del venerdì alle 24.00 della domenica, nella zona compresa tra via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma potranno accedere solo i veicoli autorizzati, i mezzi pubblici e naturalmente soccorritori e forze dell’ordine. Il resto del traffico verrà convogliato su galleria Mazzini e piazza Corvetto.

» leggi tutto su www.genova24.it