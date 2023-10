“Oggi più che mai è necessario creare un legame indissolubile tra impresa e formazione”

Intervento di Giorgia Bucchioni, presidente CISITA

In quanto presidente del CISITA, scuola di formazione di Confindustria La Spezia, ci tengo a fare questa breve nota per sottolineare con forza quanto è emerso sul tema della formazione nel contesto della riunione del Tavolo di Partenariato dell’Autorità di Sistema Portuale chiamato ad esprimere parere sulle nuove concessioni marittime a tre Cantieri navali della Nautica di lusso alla Spezia e a Marina di Carrara.

La nostra città, infatti, vanta un sistema formativo di eccellenza avendo sul proprio territorio il Polo Universitario ITS Istituto Tecnico Superiori, il CISITA con la San Lorenzo Academy, la Scuola Nazionale Trasporti, la Scuola Edile.

Queste realtà lavorano a stretto contatto con i nostri giovani e con le nostre imprese contribuendo a creare le professionalità richieste oggi e quelle che verranno richieste nel futuro, in un momento storico di forti cambiamenti e di esigenze di figure sempre più specializzate da parte delle imprese per essere competitive, rimanere sul mercato, in un tempo che obbliga le imprese a cambiamenti sempre più rapidi.

Il settore della nautica con il Miglio Blu è il nostro fiore all’occhiello e le aziende che abbiamo nella nostra provincia hanno piani di investimento e di sviluppo importanti che porteranno ricadute economiche ed occupazionali sull’intero territorio e oltre. Tutto ciò non può non camminare a braccetto con il tema della formazione che è la chiave di successo per ogni azienda.

È motivo di orgoglio avere nella nostra città enti formativi di eccellenza che lavorano ognuno nel proprio settore di competenza perseguendo però le medesime finalità.

Oggi più che mai è necessario creare un legame indissolubile tra il mondo dell’impresa e quello della formazione: lo dobbiamo ai nostri giovani, lo dobbiamo alle nostre imprese che in momenti complicati continuano a investire, lo dobbiamo a noi stessi per avere un Paese di cui andare fieri.

