Pallanuoto M/ Lavagna, un nuovo innesto in rosa: Tommaso Scollo

Dall’ASD Lavagna ’90

Con l’arrivo di Tommaso Scollo, l’ultimo in ordine temporale in casa a Lavagna, il Lavagna continua a puntellare la propria rosa con le pedine mancanti. L’attaccante di Catania è sicuro tra i profili più interessanti d’Italia tra i 2003. Fresco di secondo posto under 20 con la calottina dell’Ortigia, con cui fu già campione d’Italia, vanta anche diverse convocazioni con la nazionale giovanile, compreso l’Europeo under 19 di Podgorica del 2022 e l’ultimo mondiale disputato in Romania con gli under 20. Giocatore intelligente, dotato di un buon tiro, con diversi campionati di livello alle spalle nonostante la giovane età.

