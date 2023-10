Paniere tricolore, Assoutenti: “Il governo ha accolto la nostra richiesta di osservatori locali sui prezzi”

Liguria. Le associazioni dei consumatori in prima fila per combattere il caro-vita, monitorare i prezzi al dettaglio e verificare l’andamento del paniere tricolore. Lo afferma Assoutenti, commentando l’incontro odierno del Cncu con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“Siamo soddisfatti dell’esito della riunione, nel corso della quale è stata accolta la richiesta di Assoutenti e delle altre associazioni dei consumatori di istituire osservatori locali sui prezzi al dettaglio con il compito sia di monitorare in tempo reale l’andamento dei listini e segnalare con immediatezza anomalie e criticità, sia di verificare l’attuazione del paniere tricolore “salva-spesa”, afferma il presidente Furio Truzzi.

» leggi tutto su www.ivg.it