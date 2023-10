Peste suina, dal Ministero 19mln di euro un sostegno della filiera suinicola

Liguria. Il Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste ha ufficializzato ieri lo stanziamento di oltre 19 milioni di euro per sostenere la filiera suinicola colpita dalla peste suina. Lo rende noto Coldiretti Liguria.

Il decreto disciplina i criteri per la concessione di aiuti economici attraverso un Fondo ad hoc, in base al quale il 60% delle risorse stanziate verrà destinato alle PMI della produzione agricola, mentre il restante 40% a quelle del comparto della macellazione e trasformazione. Il tutto, chiaramente, con l’obiettivo princeps di aiutare gli imprenditori che hanno subìto maggiori danni e che sono impegnati nell’eradicazione dei cinghiali. Le erogazioni dei ristori economici verranno attuate da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

