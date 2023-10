Piscina di Santa Caterina, Borrini: “Conclusa la parte impiantistica”, Ricci chiede tempi certi sul cronoprogramma

“Gran parte delle opere impiantistiche come filtri e motori sono già stati installati, si tratta della parte più complessa dell’appalto specialmente in termini di difficoltà di fornitura visti i ritardi e gli aumenti dei costi”. Così l’assessore con delega alle opere pubbliche Giorgio Borrini che in apertura del Consiglio comunale odierno ha risposto all’interpellanza del consigliere Pd Rosolino Vico Ricci in merito alla situazione della piscina di Santa Caterina a Sarzana i cui lavori si sarebbero dovuti concludere nell’agosto 2022. “Un’opera di cui si parla da più di vent’anni – ha detto l’esponente della giunta Ponzanelli – una storia iniziata nel 2002 e proseguita fino alla alla fine del 2019 quando l’Amministrazione ha intrapreso la strada più difficile e virtuosa affidando i lavori che di fatto sono potuti partire solo nel 2021 dopo la pandemia”. Borrini ha poi proseguito: “La parte impiantistica è già conclusa mentre è in corso d’opera la realizzazione dei condotti di areazione e dei canali interni e per quanto riguarda la parte esterna è in fase di consegna la progettazione da parte dell’architetto De Mastri a cui seguirà l’affidamento dei lavori che sono già stati finanziati dall’escussione di due anni fa della polizza da parte del Comune. Il cartello del cantiere? È presente e siamo in attesa da progettista e collaudatore della riformulazione del cronoprogramma stante la ripresa effettiva dei lavori ora che sono arrivati tutti i materiali. Infine – ha concluso Borrini – i costi maggiori sono quelli energetici e vista la fluttuabilità degli ultimi tempi avrebbe reso inutile ogni studio, ciò sarà attuato a ridosso dell’avviso pubblico”. L’assessore, che ha definito l’opera “un pizzico anacronistica per i suoi costi di realizzazione e gestione”, ha quindi invitato tutti i consiglieri a svolgere un sopralluogo del cantiere.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com