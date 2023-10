Ponte Morandi, il professor Brencich difende i progettisti del retrofitting: “Ridarei quel giudizio positivo”

Genova. “Nelle osservazioni preliminari al parere dato al progetto di retrofitting ho scritto che il ponte era in uno stato di degrado impressionante nel senso di sorprendente, perché nonostante gli interventi degli anni Novanta, che oltre al rinforzo della pila 11 avevano anche comportato il ripristino della superficie su tutte le pile, si vedeva dalle foto il reticolo di fessure con la ruggine sull’armatura lenta ( la parte esterna degli stralli, quella non in precompressione ndr). Lo stato di conservazione era pessimo per una struttura di 50 anni -ribadisce – ma il ponte da quello che avevo letto nel progetto di retrofitting e nei documenti allegati era ancora sicuro”.

Lo ha detto nell’udienza di oggi il professor Antonio Brencich , imputato insieme ad altre 57 persone nel processo in corso per il crollo del ponte Morandi spiegando perché quelle osservazioni preliminari al parere favorevole al progetto di retrofitting non costituivano per lui un allarme che avrebbe dovuto portare alla chiusura del viadotto che crollerà sei mesi dopo provocando la morte di 43 persone.

