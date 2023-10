Provincia, il centrodestra conferma Peracchini. Il centrosinistra candida Silvestri

A poche ore dall’apertura dei termini per la presentazione delle candidature è ormai deciso che il centrosinistra spezzino punterà su Alessandro Silvestri, sindaco di Luni, per contendere la presidenza della Provincia al favorito Pierluigi Peracchini. A scegliere il nome dell’inquilino di Via Veneto in attesa che il parlamento riformi l’ente saranno infatti i voti ponderati di sindaci e consiglieri comunali e alle urne la maggioranza di schede del centrodestra è scontata.

Per un periodo è sembrato che il presidente uscente potesse subire una prorogatio in attesa della nuova legge, ma l’attesa non dovrebbe superare i 18 mesi e in vista di un periodo che si preannuncia transitorio Fratelli d’Italia, Lega, totiani, Forza Italia e i civici peracchiniani ripresenteranno la candidatura del sindaco della Spezia. Le firme raccolte a sostegno sono di amministratori di tutte le forze politiche della coalizione e sono distribuite su tutto il territorio provinciale e saranno depositate entro venerdì a mezzogiorno.

