Nel mese di ottobre partiranno i lavori di installazione dei nuovi giochi nell’area in basso del parco, ingresso lato via Vittoria, che andranno a sostituire i vecchi in legno rotti e ammalorati (già rimossi). In tutto sei postazioni che consentiranno ai bambini di usufruire in maniera più ludica e in sicurezza del parco di Villa Durazzo. Non solo i giochi, anche la pavimentazione dell’area verrà migliorata e resa più idonea.

