Sentenza Tirreno Power, Rifondazione Comunista: “Esterrefatti dalla decisione del tribunale, pronti alla battaglia in appello e sede civile”

Savona. “La sentenza di assoluzione, per tutti i rinviati a giudizio, nel processo della Tirreno Power, rappresenta un duro colpo a tutti coloro, noi compresi, che ritenevano e ritengono tuttora fondato il castello accusatorio che il pubblico ministero ha presentato in aula”. Lo afferma, in una nota, la segreteria provinciale di Rifondazione Comunista.

“Pur nel rispetto della sentenza della magistratura in questo primo grado di giudizio, non possiamo che rimanere esterrefatti davanti alla decisione del tribunale. Lo studio del CNR dimostra che, nel territorio in cui si trova ed insiste la centrale, la mortalità della popolazione è arrivata a toccare il 49% in più rispetto al resto del comprensorio vadese, quilianese e savonese”.

