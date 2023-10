Serie D, il Vado perde in trasferta: basta un goal al Varese per fare bottino pieno

Il Vado esce sconfitto dalla trasferta contro il Varese. I padroni di casa si sono imposti 1 a 0 grazie alla rete di Banfi in apertura di secondo tempo. Prima sconfitta quindi della gestione Marcello Cottafava dopo l’esordio vincente contro il Varese. Il dato che emerge sono le quattro partite su sei senza goal dei rossoblù, che in totale sono andati a segno soltanto in quattro occasioni. Bene la difesa, che al contrario ha incassato soltanto tre reti.

I rossoblù sono scesi in campo Fresia; Peretti, Mikhaylovskyi, Casazza; Codutti, Dodaro, Pera, Capra, Spanu; Donaggio e Lo Bosco. In panchina si sono accomodati Romano, Cannistrà, Ceci, Costantino, Szyszka, Carastro, Mele, Fatnassi e Calcagno.

