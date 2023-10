Serie D, l’Albenga mostra i muscoli e cala un pokerissimo al Chieri

Seconda vittoria consecutiva per la squadra bianconera dopo quella per 1 a 0 contro il Ticino. Questa volta, l’Albenga ha dilagato vincendo 5 a 0 su un campo ostico come quello del Chieri, dove il Vado ad esempio ha pareggiato 0 a 0. Le reti dell’apoteosi ingauna portano le firme di Barranco, autore di una doppietta, Esposito, Jebbar e Quintero.

Tre punti che dopo sei giornate restituiscono alla formazione di Fabio Fossati una classifica ben oltre le aspettative, almeno dal punto di vista degli osservatori esterni e delle dichiarazioni di “salvezza per prima cosa” visto che nell’ambiente ingauno seppur a fari e microfoni spenti c’è sempre stata grande fiducia nei confronti della squadra. Sono ben nove i punti conquistati in sei giornate, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta.

