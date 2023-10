Sestri: sabato 7 a Palazzo Fascie la presentazione di “La moglie del Capitano”as

Da Mediaterraneo riceviamo e pubblichiamo

Sabato 7 ottobre, alle ore 17, presso la sala Bo al primo piano di Palazzo Fascie (corso Colombo, 50 Sestri Levante) si terrà la presentazione dell’ultimo romanzo di Mario Dentone Un marinaio. La moglie del capitano. Dialogherà con l’autore la giornalista Paola Pastorelli.

Mario Dentone torna con una nuova trilogia, il cui protagonista stavolta è il marinaio Michele, della quale La moglie del capitano è il primo episodio. Michele è nato e cresciuto in un borgo di mare (Riva Trigoso) dove gli uomini finiscono operai nel grande cantiere navale oppure marinai su tutti i mari del mondo. Lui è finito su grandi petroliere a solcare gli oceani e a toccare tutti i porti. È il vero ligure, ruvido, oscuro, solitario, che sfugge a ogni genere di rapporti non appena vanno più in là dei convenevoli di educazione e quieto vivere; per non parlare poi dei rapporti con le donne. La vita di Michele è sempre in difesa, infatti, a evitare tutto e tutti. Eppure, a bordo, è perfetto marinaio, rispettoso degli ordini, pronto anche ad aiutare colleghi, ma appena percepisce che un rapporto sta per sfociare in confidenza personale, lui chiude ogni sipario. Fino a quando un giorno il capitano, uno dei tanti incrociati in anni di imbarchi, gli chiede un favore molto personale, incoraggiato e confortato dalla riservatezza di quel suo marinaio un po’ «orso», ma proprio per questo fidato. E appare Marta, la moglie del capitano…

