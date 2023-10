Al via un mese di lavori notturni per la gronda, i residenti lo scoprono da un cartello affisso all’ultimo minuto

Genova. “Ci scusiamo per il disagio”. Con un foglio A4 stampato e affisso alle 19 di oggi i residenti di corso Perrone, 130 persone che da oltre 20 anni vivono con le valigie pronte, espropriati dai lavori mai cominciati della gronda, hanno scoperto che il primo cantiere partirà questa sera, e durerà un mese. “Con la presente si informano i signori condomini che dal 5 ottobre al 5 novembre si effettueranno lavorazioni notturne nel cantiere Gronda Lotto 1A Cba ex Colisa in via dei Laminatoi” si legge sul cartello su carta intestata di Amplia infrastructures.

“Non sapevamo nulla, non ci hanno avvertito minimamente nei giorni scorsi – dice Francesco Berretta, portavoce del comitato di residenti e abitante al civico 94 – ci siamo subito riuniti in assemblea per capire il da farsi e abbiamo chiamato i numeri di telefono che abbiamo trovato sul cartello, tutti quelli che ci hanno risposto, evidentemente operai del cantiere, sono caduti dal pero ma confermano che i lavori sono in partenza”.

