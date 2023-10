Antenna della telefonia a Sarzanello, Tiberi: “Qualcuno ha mostrato il progetto ai residenti?”

“Qualcuno ha mostrato il progetto agli abitanti del quartiere?” è quanto chiede il capogruppo di Sarzana Protagonista Matteo Tiberi nell’interpellanza presentata in merito alla situazione del piano antenne e dei lavori iniziati a Sarzanello per l’installazione di un nuovo impianto per la telefonia.

“Dopo un accesso agli atti sui progetti depositati – spiega Tiberi che già si era mobilitato per la vicenda analoga di via del Fortino – vediamo che l’antenna di Sarzanello non è quel semplice impianto che tanto era stato pubblicizzato e dichiarato al tempo, ma è composto da un “palo” di ben 26 metri, in aggiunta al basamento, per un totale di 30 metri. Benché ospiti, come detto all’epoca, anche un impianto di illuminazione per il campo sottostante, il “palo” si erge parecchio oltre il caseggiato e, contrariamente a quanto dichiarato all’epoca, oltre agli impianti del gestore coinvolto, potrà, da contratto essere sublocato ad altri, venendo meno la promessa di un impianto di dimensioni ridotte, infatti come si evince dai contratti di locazione depositati e disponibili on line alla sezione Albo Pretorio. Il Comune – aggiunge – concede al Locatario di subaffittare e/o sublocare ad altri gestori la struttura, traendo anche un vantaggio economico con un aumento del canone annuo. Non solo, a questo punto la discussione sull’aspetto “primario” della struttura va ridimensionata e collegata all’aspetto economico dell’installazione, fonte di guadagno per il suo subaffitto. Nel frattempo dalla prima richiesta, per Via Fortino tanto per intenderci, sono cambiate anche le caratteristiche tecniche, dato che, ad esempio il segnale 3G è stato “staccato” ovunque, rendendo ancor più “fondamentale” il processo di condivisone e partecipazione continua con la cittadinanza, che non deve subire scelte, nel silenzio totale”.

