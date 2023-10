Arte e cultura in banca, porte aperte nelle sedi genovesi (anche durante i Rolli Days)

Genova. Parte il 7 ottobre e proseguirà per una settimana la prima edizione di è cultura!, la manifestazione organizzata da Abi Eventi che eredita le precedenti esperienze di Invito a Palazzo e del Festival della Cultura Creativa. è cultura! si propone come punto di riferimento per gli eventi educativi promossi dai protagonisti del mondo bancario e finanziario con l’idea di mostrare alla cittadinanza la cultura che ci circonda e che vive intorno a noi.

Bper Banca partecipa con l’apertura di diverse sedi storiche. A Genova si attendono i visitatori nella direzione territoriale Liguria (ex sede Banca Carige), in via Cassa di Risparmio 15, dove arriva la mostra “Alla scoperta del caveau BPER Banca e dei suoi tesori”. Si tratta di un viaggio suggestivo e affascinante nel punto più protetto di Genova, luogo simbolo della custodia dei “preziosi” dei genovesi.

