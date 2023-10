Baseball, la Cairese U15 vince con Mondovì ma cede con Sanremo: la Coppa Liguria va ai matuziani

Cairo Montenotte. Ottobre mese di bilanci e di ripartenze. Si è giocato a Cairo il concentramento valevole per la Coppa Liguria: una vittoria e una sconfitta per la formazione Under 15 della Cairese.

La squadra biancorossa parte bene contro i Cubs/Mondovì, trascinata in attacco dalle valide di Bogliolo, Giusto, Gabbani e Baccino, mentre in difesa sul monte la fa da padrone Giusto in batteria con Baccino. Risultato finale 20 a 5 per i valbormidesi. Altra storia la gara con il Sanremo che si conferma la bestia nera per i biancorossi: partenza in salita con Chiarlone che nella prima ripresa deve lasciare il monte per una contrattura scombinando la rotazione lanciatori e nonostante la generosa prova di Victor Flores, le mazze Matuziane non danno scampo, forti anche della prestazione maiuscola di Caredda particolarmente incisivo sul monte. 6 a 2 il risultato finale a favore di un Sanremo molto determinato.

