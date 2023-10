Bper Rari Nantes Savona, Bruni: “Ci siamo rafforzati molto, per noi avere un tifo così è importante”

Savona. La Bper Rari Nantes Savona è tornata a battere l’AN Brescia e già di per sé questo risultato ha reso memorabile la serata di ieri, dato che nelle ultime stagioni i lombardi sono sempre stati superiori ai biancorossi. Ma ciò che ha reso indimenticabile l’incontro della seconda giornata è stato il suo andamento, con i padroni di casa in vantaggio anche di tre reti e poi raggiunti sul 10 pari, capaci di resistere all’ultima azione dei rivali con l’uomo in più e in seguito di trovare la rete della vittoria nell’opportunità finale, a 4 secondi dalla sirena.

La Rari Nantes Savona, in questo avvio di stagione, ha vinto nove dei dieci incontri disputati. Successi ottenuti grazie ad una squadra ben allestita, completa in ogni reparto. “È stato fatto un gran mercato estivo – conferma Lorenzo Bruni -. Ci siamo rafforzati molto e parte del gruppo si conosce da tanto. Senz’altro con gli innesti che abbiamo fatto possiamo essere più competitivi. Abbiamo un grande allenatore e inoltre giocare in questa piscina ci dà sempre quella forza in più per mettere in difficoltà tutti”.

