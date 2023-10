Carrello Tricolore, partenza tiepida nel savonese: clienti divisi tra scetticismo e sorpresa

Savona. Partenza tiepida per il “carrello della spesa tricolore” nel savonese, l’iniziativa con cui il governo italiano – attraverso la sottoscrizione del “patto antinflazione” con 32 associazioni aderenti della distribuzione, del commercio e dell’industria del consumo – vuole portare nei supermercati un paniere di prodotti alimentari e non a prezzi ribassati o calmierati.

Ad Albissola Marina, a un giorno dall’entrata in vigore dell’iniziativa del governo, che durerà tre mesi, volta a contenere i prezzi e aiutare le famiglie, ecco che in un supermercato che rientra nell’elenco di quelli che aderiscono, buona parte dei clienti non ha acquistato i generi di consumo dal prezzo calmierato.

» leggi tutto su www.ivg.it