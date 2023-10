Chiusa anzitempo la convenzione fra Sarzana e Porto Venere per le funzioni di segreteria generale

“Prendiamo atto della comunicazione che ci è arrivata, torneremo ad avere il segretario generale a tempo pieno e di questo siamo contenti e a tal proposito colgo l’occasione per ringraziarlo per il lavoro svolto”. Così l’assessore al personale Luca Ponzanelli in merito allo scioglimento della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale fra i comuni di Sarzana e Porto Venere. La pratica è stata votata dal Consiglio comunale che nel giugno 2021 aveva invece dato via libera alla stessa. “Il 9 settembre – ha spiegato Ponzanelli – ci è pervenuta la comunicazione da parte del sindaco di Porto Venere che ci ha comunicato l’intenzione di procedere allo scioglimento per ragioni di natura organizzativa del proprio ente. Possibilità prevista dall’articolo 8 della stessa”. Il segretario Pastorino dunque tornerà a piena disposizione di Palazzo Roderio.

