Chiuso il Selection Day di Faros: finanzierà e sosterrà la crescita di 12 progetti legati all’Economia del mare

Si è chiuso ieri presso l’auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale il Selection Day di FAROS, il programma della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital dedicato alla Blue Economy, nato nel 2021 per promuovere in Italia un’economia del mare a sostegno dello sviluppo sostenibile. FAROS, giunto alla sua seconda edizione, ha ampliato quest’anno la presenza sul territorio: al già presente Hub di Taranto, infatti, si è aggiunto anche quello della Spezia con un focus sui settori acquacoltura sostenibile, cantieristica navale, turismo costiero e uso innovativo delle risorse marine. Tra le 195 proposte ricevute saranno selezionate 12 startup, 6 per ogni hub, che accederanno al programma. Alle 12 imprese verrà offerto un percorso di accelerazione (fino a 16 settimane) con masterclass, attività di coaching one to one, mentoring con esperti del settore, networking con stakeholder nazionali e internazionali; un investimento sotto forma di convertendo fino a € 65.000 con potenziali investimenti seed e follow-on tra € 200.000 e € 275.000 per i progetti più meritevoli; progetti pilota e open innovation grazie al supporto strategico e operativo di enti locali e corporate partner; spazio di lavoro presso le sedi dell’acceleratore a Taranto e La Spezia per tutta la durata del programma, luoghi di contaminazione e scambio tra i principali attori dell’innovazione.

