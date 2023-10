Forza Italia: “Totale vicinanza al grido d’allarme delle partite Iva”

Il coordinamento sarzanese di Forza Italia esprime “la totale vicinanza al grido di allarme delle partite IVA, imprese, commercianti artigiani e liberi professionisti lanciato anche nella nostra città per il livello della tassazione fiscale e contributiva ormai insostenibile”.

“Forza Italia – sottolinea il coordinatore Stefano Vinchesi – da sempre si batte per una riduzione della pressione fiscale e della burocrazia e, con queste motivazioni, chiediamo al Governo di agire in questo senso mettendo in campo, entro la legislatura la riduzione progressiva delle aliquote fiscali per i redditi fino a 50.000 annui; ampliamento della flat tax fino a 100.000 di fatturato oltre che per ditte individuali e professionisti anche per le società; detassazione degli utili reinvestiti come ex legge Tremonti. Inoltre, bisognerebbe da subito intervenire con una norma ad hoc per rateizzare le rate in scadenza il 31/10 e il 30/11 relative alla rottamazione, la eliminazione del secondo Acconto delle imposte e contributi previdenziali in scadenza il 30.11. e soprattutto fare una nuova vera pace fiscale come quella fatta dal Governo Berlusconi nel 2003”.

