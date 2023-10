Gaslini, ecco il nuovo centro di formazione a Villa Quartara: 7 aule multimediali, uffici e aree ristoro

Genova. È terminato il completamento del chiostro sud e della porzione del primo piano del complesso ex Badia Benedettina della Castagna, che ospiterà il Centro di Formazione dell’Ircss Istituto Giannina Gaslini. In previsione dell’imminente avvio dei lavori di costruzione del Nuovo Gaslini, si è reso infatti necessario trovare nuova collocazione al Centro di Formazione dell’ospedale, poiché il nuovo padiglione Zero sarà costruito in parte sull’area che ospitava la palazzina del Centro stesso.

“La Fondazione Gerolamo Gaslini, proprietaria di Villa Quartara, ha iniziato i lavori di ristrutturazione del Chiostro all’inizio del mese di giugno 2023. Sono stati terminati ai primi di settembre, per il prosieguo dei corsi di formazione dell’Istituto per l’anno 2023 – spiega la vicepresidente della Fondazione, Carla Sibilla – L’investimento complessivo per la ristrutturazione della Villa (i lavori per il rifacimento del tetto sono tutt’ora in corso) è di 520mila euro, ai quali si aggiungono 320mila euro per arredi e impianti audio-video”.

