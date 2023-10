Il Cardarelli premiato al MIM come istituto modello di internazionalizzazione

L’I.I.S “Vincenzo Cardarelli” de La Spezia è stato premiato oggi dalla Fondazione Intercultura presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito,assieme ad altri quattro istituti superiori dell’intero territorio nazionali, per essersi distinto nella promozione di iniziative di internazionalizzazione.

Queste cinque scuole fanno parte dell’ampio campione di istituti di tutta Italia intervistato da Ipsos per il rapporto 2023 dell’Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca (www.scuoleinternazionali.org) che sarà presentato mercoledì prossimo 11 ottobre, alle 15.00 nel corso di un incontro online. In quell’occasione saranno illustrati i dati sull’internazionalizzazione delle scuole, suddivisi per le macro aree tematiche insegnamento delle lingue, mobilità e iniziative delle scuole. Sarà anche presentata una fotografia su come è cambiato il percorso di internazionalizzazione delle scuole in questi 15 anni, da quando nel 2009 è stato creato l’Osservatorio.

