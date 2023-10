Lenzuola stese a finestre e balconi contro i fumi delle navi. Dal 13 ottobre via alla protesta organizzata da Rete Altro Turismo

Lenzuola appese a finestre e balconi in segno di protesta contro le emissioni di navi da crociera e portacontainer. E’ l’iniziativa che sarà lanciata nei prossimi giorni da Rete Altro Turismo, il coordinamento delle associazioni ambientaliste spezzine che da poco più di un anno hanno unito le forze per chiedere di ridurre l’impatto ambientale del porto.

“Metti fuori le lenzuola… salva i tuoi polmoni!”, è questo il grido che accompagnerà la lenzuolata a partire da venerdì 13 ottobre. E’ così che Rete ambiente altro turismo, della quale fanno parte le associazioni Posidonia, Cittadinanzattiva, Circolo Pertini, Coordinamento No biodigestore Saliceti, Legambiente, Italia Nostra, Verdi Ambiente e Società e Palmaria sì Masterplan no intendono proseguire nell’opera di sensibilizzazione della cittadinanza e in particolare nel coinvolgimento dei residenti delle zone più vicine al porto.

“Quasi ogni giorno il nostro porto ospita una o due navi da crociera, ognuna di queste grandi navi porta migliaia di passeggeri ed è come se tutti gli abitanti delle Cinque Terre si trasferissero per un giorno in ognuna di queste città galleggianti; il consumo di energia necessario e l’impatto ecologico generato da così tante persone è enorme. La pubblicità di chi ha interesse in questo business – affermano gli ambientalisti – spinge a credere che l’inquinamento generato dal traffico sia molto maggiore di quello generato dalle navi ma non è così! Il biossido di azoto, che nelle quantità rilasciate da queste navi è uno degli inquinanti più dannosi per la salute umana, aumenta anche di otto volte rispetto a quello generato dal solo traffico urbano… e poi ci impediscono di andare in centro con un’auto Euro 4!”.

