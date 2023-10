Loano festeggia i 25 anni di gemellaggio con Francheville

Loano. La città dei Doria si prepara a festeggiare il 25^ anniversario del gemellaggio con Francheville (Metropole de Lyon).

Come ricordano dal Comitato per il Gemellaggio, la “parentela” con la località della regione francese di Auvergne-Rhone- Alpes nacque quasi per caso: “Fu Mariuccia Condorelli ad invitare i suoi amici Lambert ad una gita in barca da Loano all’isola Gallinara. A bordo c’era anche l’allora sindaco di Loano Francesco Cenere. La signora Marie Lambert, nell’occasione, disse che suo figlio Renè, allora sindaco di Francheville, avrebbe avuto il piacere di dar vita ad un gemellaggio con la nostra città. Cenere si dimostrò interessato e l’anno dopo, nel 1998, nacque il sodalizio”.

