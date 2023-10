Natale a Menini: “Senza emendamento Rossomando gli Oss non sarebbero stati assunti, questi sono i fatti”

“Chi fa e chi fa il verso. Pensavo che a una consigliera regionale fosse chiaro che solitamente una norma viene individuata con il nome del parlamentare che l’ha pensata, che l’ha proposta e che si è battuto per farla diventare legge. Il cosiddetto emendamento Rossomando è frutto di un’azione che partendo dal territorio è arrivata alla senatrice quando era vicepresidente del Senato, eletta nelle file del Partito democratico. Se non fosse subentrata quella norma e supinamente avessimo accettato quanto la giunta Toti stava facendo, i trentatré Oss non sarebbero stati assunti. Questi sono i fatti. La giunta Toti li ha lasciati a casa internalizzando il servizio, il Pd non si è abbattuto e grazie alla sinergia con i sindacati è stata stesa la norma che ha permesso la loro assunzione”. Si apre così la replica di Davide Natale, consigliere regionale Pd, alla consigliera Daniela Menini (intervenuta QUI). “Nonostante l’assunzione dei trentatré Oss, però, manca ancora personale nella sanità pubblica – prosegue Natale -, per questo continueremo a combattere affinché vengano assunti altri Oss, oltre a medici, tecnici, infermieri e personale amministrativo. Lo dicono tutti i sindacati che la sanità pubblica ha bisogno di personale. Noi ci facciamo portavoce di quelle istanze, cercando di rompere quel muro sordo della giunta Toti. Il metodo del Pd è diverso rispetto a quello descritto dalla consigliera, ci confrontiamo con i cittadini, le associazioni, il mondo del lavoro, per costruire un progetto di regione completamente diverso da quello che ci sta consegnando il centrodestra. Abbiamo provato a cercare i buoni progetti della giunta per copiarli ma purtroppo il cassetto era vuoto”.

