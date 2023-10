Nuova asta per fabbricati e terreni in Palmaria, no a numero maggiore di lotti suggerito da Demanio

Il Comune di Porto Venere torna a mettere in vendita fabbricati e terreni di proprietà comunale sull’Isola Palmaria con una nuova procedura d’asta dopo che la precedente si era conclusa andando deserta, nello scorso giugno. La nuova procedura, come si legge nella recente delibera di giunta che autorizza l’avvio del secondo incanto e aggiorna gli indirizzi operativi, vedrà confermata la suddivisione in due lotti comprendenti più beni, composti come nel precedente tentativo di vendita, e gli importi a base d’asta – che erano di oltre 8,2 milioni per il lotto 1 e di quasi 4 milioni per il lotto 2 – saranno ridotti del dieci per cento, inferiore alla riduzione del venti per cento che, nella deliberazione che lo scorso marzo autorizzava la prima asta, era indicata per ulteriori procedure in caso di tentativo andato deserto.

Nella delibera della giunta Sturlese prima menzionata, si spiega che l’Agenzia del Demanio – Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative, con una nota giunta al protocollo dell’ente comunale lo scorso luglio, ha dato alcuni suggerimenti a Palazzo civico in vista della nuova procedura. In particolare “al fine di tutelare quanto più possibile gli interessi economici del Comune – scrive l’Agenzia, citata in delibera – e, di riflesso, quelli dello Stato, limitando un eccessivo discostamento dal valore dei cespito inizialmente congruiti da questa Commissione”, è stato suggerito dal Demanio di esperire una nuova procedura con importo a base d’asta immutato, ma, si legge “con un più ampio intervallo temporale per la presentazione delle offerte e una più estesa platea di possibili investitori”, valutando altresì, aggiunge l’Agenzia, l’opportunità di mettere in vendita i beni suddividendoli in un numero maggiore di lotti “rendendoli potenzialmente accessibili ad una più ampia platea di soggetti”. E nel caso quanto suggerito, messo in pratica, non abbia successo, l’Agenzia del Demanio, si legge ancora nella nota, ritiene “plausibile la pubblicazione di un nuovo avviso di procedura di evidenza pubblica con una riduzione del prezzo a base d’asta coerente con quanto previsto dalle disposizioni normative comunali in materia di pubbliche aste”.

