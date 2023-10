Porto di Genova, via libera al Csm per il trasloco nel magazzino ex Enel: salvi 23 posti di lavoro

Genova. Il comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha deliberato ieri il rilascio, a favore del Csm, di una licenza demaniale per estensione dell’autorizzazione al compendio del magazzino ex Enel Distribuzione, di dimensioni pari a circa 3.600 metri quadrati.

Questa delibera permette quindi al concessionario, interferito dal cantiere del tunnel subportuale, di continuare a svolgere le proprie attività in porto. Nel mese di settembre, a fronte di un incontro tra Adsp, Csm e Aspi, alla presenza delle organizzazioni sindacali e dei dipendenti del Centro Smistamento Merci, l’impresa aveva confermato il mantenimento dell’occupazione in ambito portuale per tutti i 23 lavoratori.

