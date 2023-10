Sale la “febbre” da denim: partita ufficialmente la nuova edizione di GenovaJeans

Genova. È partita ufficialmente giovedì pomeriggio l’edizione 2023 di GenovaJeans: nell’hub della Biblioteca Universitaria, alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci, del prefetto di Genova Renato Franceschelli, del curatore generale di GenovaJeans Anna Orlando e del presidente del Comitato Promotore di GenovaJeans, Manuela Arata, la manifestazione dedicata all’iconica tela blu è stata inaugurata, dando il via ai 100 appuntamenti in calendario fino a domenica in 40 location tra la ‘via del jeans’ (via Pré – via del Campo – Fossatello – Banchi) e l’area della Darsena.

Un viaggio circolare alla scoperta di un percorso che porta dall’ideazione alla creazione del jeans, dall’ingrediente al capo finito e viceversa. Presentati sotto forma di esposizione collettive all’interno di location storiche e di valore culturale nel cuore della città, GenovaJeans rappresenta tre dimensioni: i brand heritage, che esplorano storia, evoluzione e best practice di questo capo icona, sono ospitati all’interno della Biblioteca Universitaria e includono Blue Blanket Division, Blue Of A Kind, Diesel, IMIJT35020 By Canova, Incotex Blue Division, Mud Jeans, Pepe Jeans, Roy Roger’s, Stefano Chiassai e Tela Genova.

